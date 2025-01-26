Emniyet ve Jandarma Ekipleri 2,2 Milyon Araç Denetledi

Denetimlerin Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16-23 Ocak 2025 tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 milyon 200 bin 922 aracın kontrol edildiğini bildirdi. Yapılan kontroller sonucunda 551 bin 855 araca ve sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Denetimlerdeki İhlal Rakamları

Yılın ilk 20 gününde, hız ihlaline yönelik 296 bin 866 işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden ise 289 bin 334 işlem gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yerlikaya, denetimlere ilişkin şu verileri paylaştı: “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapılmıştır. Hız ihlali yapan 151 bin 321, periyodik muayenesi yapılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 sürücüye işlem yapıldı.”

Trafik Güvenliği İçin Önemli Adımlar

Bakan Yerlikaya, denetimlere ait görüntüleri paylaşarak, bu tür denetimlerin bireylerin ve toplumun güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Denetimlerin artmasıyla birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığını da sözlerine ekledi.