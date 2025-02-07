Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Emre Belözoğlu, Oylamada Söz Aldı

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte Belözoğlu, ülkemizin uluslararası arenada üstlendiği rolü ve Suriye konusundaki duyarlılığını dile getirdi.

Türkiye'nin Vicdan Sesi

Belözoğlu, oylama sırasında yaptığı açıklamada, "Suriye üzerinde dünyanın vicdan sesi sadece Türkiye oldu. Ben de memleketimle ülkemin göstermiş olduğu stratejiyi destekliyorum." ifadesini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin uluslararası sorunlara olan duyarlılığını ve stratejik vizyonunu gözler önüne serdi.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.