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En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Türkiye'de en düşük emekli maaşına 2500 TL zam yapılması bekleniyor. Enflasyon verileri ve detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:28
En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam Geliyor

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü, yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Uzmanların yaptığı çalışmalara göre, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren düzenlemeler üzerinde son aşamaya gelindi.

Ekonomistlerin Beklentileri

Türkiye'de 24 ekonomistin katıldığı bir anket sonucunda, Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalama yüzde 1,53 artış gösterecek. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon oranı %16,85'e ulaşacak. Bu oran, memur ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın temelini oluşturacak.

Memur ve Memur Emeklilerine Çifte Müjde

2025'in ilk yarısı için memur ve memur emeklilerine %6'lık bir toplu sözleşme zammı verilmesine rağmen, 6 aylık enflasyon oranının bu oranın üzerinde kalmasıyla bir enflasyon farkı ödemesi yapılması gerekecek. Yapılan hesaplamalara göre %16,85'lik enflasyon farkıyla memurların maaş artışı %15,8'e ulaşacak.

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Zam Beklentisi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasal düzenlemeler gereği 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Ekonomistlerin %16,85 olarak öngördüğü artış, bu emeklilerin maaşlarına da yansıyacak. Ancak refah payı eklenip eklenmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

En Düşük Emekli Maaşı 17,000 TL Olacak mı?

Mevcut en düşük emekli maaşı 14,469 TL olarak belirlenmişken, artan hayat pahalılığı göz önünde bulundurulduğunda, emekli maaşının yetersiz kaldığı kamuoyunda sürekli tartışılıyor. Yapılan etki analizlerine göre, en düşük emekli aylığı için %17'lik bir artış gündeme geldi. Böylece, en düşük emekli maaşının 2,500 TL zam ile birlikte 17,000 TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

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