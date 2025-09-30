Endonezya'da okul binası çöktü: 1 ölü, 102 yaralı

Doğu Cava'daki Sidoarjo'da tadilat süren yatılı okul çöktü: 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı; enkazda en az 65 öğrenci var.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 08:26
Olayın ayrıntıları

Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin açıklamasında, olayın tadilat çalışmaları süren binada meydana geldiği, yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Enkaz ve kurtarma çalışmaları

Açıklamada, enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında olan en az 65 öğrencinin bulunduğu ve binanın yeniden çökme riskinin arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit, basına yaptığı açıklamada çalışmaların yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katılımıyla sürdüğünü, enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

Sigit, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak önceliklerinin hala hayatta olanları kurtarmak olduğunu söyledi.

Soruşturma

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, tadilatın "yetkisiz" şekilde yapıldığı öne sürüldü ve konuya ilişkin resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

