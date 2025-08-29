DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,29%
ALTIN
4.507,37 0%
BITCOIN
4.522.458,92 1,8%

Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

Cakarta'da polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın ölümü, geniş çaplı protestolara yol açtı; 7 polis gözaltında, Prabowo soruşturma istedi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:06
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

Cakarta'da bir gösteride polis aracının motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Affan Kurniawan hayatını kaybetti. Olay, başkentte geniş çaplı protestolara yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Jakarta Globe haberine göre, olay dün Endonezya Ulusal Parlamento binası yakınında, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteride gerçekleşti. Gösteriyi dağıtmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında, gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, bir polis aracı tarafından ezildi.

Motosikletin sürücüsü Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis aracının gösterideki kalabalığın arasından hızla geçerek sürücüye çarpıp olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Protestolar ve hasar

Affan'ın ölümüyle birlikte, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grubun düzenlediği gösterilerin şiddeti gece saatlerinde arttı. Başkentteki bazı polis karakolları dahil olmak üzere kamu tesisleri zarar gördü, kamu malları ateşe verildi ve yol kenarına park edilen 8 araç tamamen yandı.

Jakarta Polis Sözcüsü Ade Ary Syam Indradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, net bir yapısı olmayan bu grubun \"anarşi eylemleri\" gerçekleştirdiğini ve durumu \"çok üzücü\" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Resmi tepkiler ve soruşturma

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yayımladığı video mesajında Affan'ın ailesine \"derin taziyelerini\" iletti. Olay yerinde görevli polis memurlarının \"aşırı eylemlerini\" kınayan Prabowo, Affan'ın ölümüne ilişkin \"kapsamlı ve şeffaf soruşturma\" çağrısında bulundu ve \"Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.\" dedi.

Soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Endonezya Ulusal Polis Şefi Listyo Sigit Prabowo, Affan'ın kaldırıldığı hastaneyi gece ziyaret ederek ailesine taziye dileklerinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı