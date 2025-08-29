Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

Cakarta'da bir gösteride polis aracının motosiklete çarpması sonucu 21 yaşındaki Affan Kurniawan hayatını kaybetti. Olay, başkentte geniş çaplı protestolara yol açtı.

Olayın ayrıntıları

Jakarta Globe haberine göre, olay dün Endonezya Ulusal Parlamento binası yakınında, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteride gerçekleşti. Gösteriyi dağıtmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sırasında, gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, bir polis aracı tarafından ezildi.

Motosikletin sürücüsü Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis aracının gösterideki kalabalığın arasından hızla geçerek sürücüye çarpıp olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Protestolar ve hasar

Affan'ın ölümüyle birlikte, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grubun düzenlediği gösterilerin şiddeti gece saatlerinde arttı. Başkentteki bazı polis karakolları dahil olmak üzere kamu tesisleri zarar gördü, kamu malları ateşe verildi ve yol kenarına park edilen 8 araç tamamen yandı.

Jakarta Polis Sözcüsü Ade Ary Syam Indradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, net bir yapısı olmayan bu grubun \"anarşi eylemleri\" gerçekleştirdiğini ve durumu \"çok üzücü\" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Resmi tepkiler ve soruşturma

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yayımladığı video mesajında Affan'ın ailesine \"derin taziyelerini\" iletti. Olay yerinde görevli polis memurlarının \"aşırı eylemlerini\" kınayan Prabowo, Affan'ın ölümüne ilişkin \"kapsamlı ve şeffaf soruşturma\" çağrısında bulundu ve \"Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.\" dedi.

Soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Endonezya Ulusal Polis Şefi Listyo Sigit Prabowo, Affan'ın kaldırıldığı hastaneyi gece ziyaret ederek ailesine taziye dileklerinde bulundu.