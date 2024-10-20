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Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto Göreve Başladı

Prabowo Subianto, 14 Şubat seçimlerini kazanarak yemin ederek Endonezya'nın yeni devlet başkanı oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:21
Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto Göreve Başladı

Endonezya'nın Yeni Lideri

14 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanı seçimlerini kazanan Prabowo Subianto, yemin ederek resmi görevine başladı. Tören, ülkenin yeni başkenti Nusantara'da gerçekleştirildi.

Yemin Töreni ve Açıklamalar

8'inci devlet başkanı olarak göreve başlayan Subianto, yemin ettikten sonra yaptığı açıklamada, başkanlık dönemi boyunca "halkın ve ülkesinin çıkarlarını göz önünde bulunduracağını" belirtti.

Yeni Yardımcı ve Geçmiş Görevleri

Subianto'nun yardımcı olarak belirlediği Gibran Rakabuming Raka, aynı zamanda eski Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğludur ve o da yemin ederek göreve başlamıştır. Prabowo Subianto daha önce Savunma Bakanlığı görevini yürütmüştü; Gibran ise Surakarta Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Seçim Sonuçları

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde Prabowo Subianto'nun oyların %58,6'sını alarak zaferle çıktığını açıkladı.

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