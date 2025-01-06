Endonezya'dan Çocuk ve Hamilelere Ücretsiz Gıda Desteği

Endonezya'da Ücretsiz Gıda Programı Başlatıldı

Endonezya, bodurluk ve yetersiz beslenme ile mücadele etmek amacıyla çocuklar ve hamileler için ücretsiz gıda temini içeren bir program başlattı. Ülkedeki çocukların beslenme durumunu iyileştirmek hedefiyle yürütülen bu program, "Ücretsiz Besleyici Yemek" olarak adlandırılıyor.

Bütçe ve Hedefler

Yetkililer, 2025 bütçesinde bu programa tahsis edilen payın yaklaşık 4,3 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Dadan Hindayana, bu yıl içinde 19 milyondan fazla çocuk ve hamileye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Besin Dağıtımında Neler Var?

Program kapsamında verilecek yemekler, pirinç, tavuk eti, sığır eti, balık, sebze, meyve ve süt gibi zengin besin içeriklerini kapsıyor. Dadan Hindayana, öğrencilere yemek dağıtımını kolaylaştırmak için her okula bir ekip göndereceklerini ve lise düzeyine kadar her öğrenciye günde bir öğün yemek sunacaklarını kaydetti.

Ülke Genelinde Bodurluk Sorunu

Endonezya, yaklaşık 282 milyon nüfusa sahip ve bu ülkedeki çocukların yüzde 21,5'i bodurluk sorunu ile karşı karşıya. Hükümet, 2045 yılına kadar bu oranı %5'e düşürmeyi hedefliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2023 yılı raporuna göre, Endonezya'da 5 yaşın altındaki her 5 çocuktan 1'i bodur olarak tanımlanıyor.

Bodurluğun Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bodurluğu çocukların yetersiz beslenme, tekrarlayan enfeksiyon ve psikososyal uyarım eksikliği nedeniyle yaşadıkları gelişme bozukluğu olarak tanımlıyor. DSÖ Çocuk Büyüme Standartları'na göre, yaşa göre beklenen boyun altında kalan çocuklar "bodur" kabul ediliyor.