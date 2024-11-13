Endonezya ve Avustralya Ortak 'Keris Woomera 2024' Tatbikatı Başlattı

Ortak Askeri Tatbikat!

Endonezya ve Avustralya, imzaladıkları yeni savunma anlaşması çerçevesinde ortak bir askeri tatbikat düzenleyerek askeri işbirliklerini pekiştiriyor. Associated Press'in haberine göre, tatbikat Endonezya'nın Cava adası açıklarında, 'Keris Woomera 2024' (KW24) adıyla gerçekleştirilecek.

4 Gün Sürecek Zorlu Senaryolar

İki ülke ordularının katılımıyla düzenlenen tatbikat, toplam yaklaşık 2 bin asker ile gerçekleştirilecek. Tatbikat boyunca çıkarma harekatı, çalışma dışı tahliye gibi zorlu senaryolar simüle edilecek.

Yorumlar ve Beklentiler

Endonezyalı Yarbay Empri Airudin, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortak tatbikat, Endonezya ve Avustralya arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlıyor." dedi.

Avustralya Amfibi Görev Gücü Komutanı Yüzbaşı Chris Doherty, tatbikatın görev gücünün tüm yönlerini test edeceğini belirterek, "Tüm bileşenlerin Endonezyalı ortaklarımızla uyumlu bir ekip olarak etkili bir şekilde birlikte çalışmayı sağlaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Stratejik İşbirliği Adımları

Hint-Pasifik bölgesinde kıyı komşusu olan Avustralya ve Endonezya, işbirliklerini güçlendirmek amacıyla agustosta 'Savunma İşbirliği Anlaşması' imzalamıştı. Yeni yönetim, eski Savunma Bakanı Prabowo Subianto liderliğinde Endonezya'nın savunma angajmanlarını artırma potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.