Endonezya ve Singapur'dan Savunma ve Ticaret İşbirliği

Endonezya-Singapur İşbirliği Güçleniyor

Endonezya ve Singapur, ticaret, savunma ve teknoloji konularında işbirliklerini geliştirme kararı aldı.

Resmi Ziyaret ve Stratejik İlişkiler

Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u başkent Cakarta'da resmi ziyareti sırasında ağırladı. Prabowo, bu buluşmanın iki ülke arasındaki gelecekteki stratejik işbirliklerine önemli bir katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Myanmar ve Orta Doğu Üzerine Görüşmeler

Taraflar, ayrıca Myanmar'daki etnik temizlik konusunu ele alarak, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik bir 5 maddelik mutabakatın uygulanması hususunda da anlaştılar. Prabowo, Orta Doğu'daki gerilime de dikkat çekerek, Lübnan ve Filistin'deki şiddetin derhal son bulması çağrısında bulundu.

Yeni Dönemde İlk Ziyaretçi

Prabowo'nun görevi devraldıktan sonra ziyaret eden ilk yabancı devlet adamı Singapur Başbakanı Wong oldu. 20 Ekim'de göreve başlayan Prabowo, eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadıdır ve 72 yaşındadır.