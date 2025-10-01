Endonezya'ya T-50i Uçaklarından İkisi Kasımda Teslim Edilecek

Teslimat ve envanter planları

Endonezya Hava Kuvvetleri, Güney Kore'den sipariş edilen T-50i tipi savaş uçaklarının ikisini kasım ayında teslim alacağını duyurdu. Bilgi, Antara News'de yer alan haberde aktarıldı.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Nyoman Suadnyana, yaptığı açıklamada Endonezya'nın sipariş verdiği T-50i tipi iki uçağın kasım ayında teslim edileceğini ve devamının ise gelecek aylarda Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini belirtti.

Haberde, Güney Kore merkezli Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından geliştirilen T-50i'nin öncü savaş uçağı eğitimi görevinde hizmet vereceği ifade edildi.

Öte yandan haberde, Endonezya'nın sipariş ettiği Fransız yapımı Rafale jetlerinin Şubat-Mart 2026 döneminde teslim edilmesinin beklendiği, Hava Kuvvetlerinin ayrıca Çin tarafından geliştirilen J-10C savaş uçaklarını satın almayı düşündüğü ancak bu kararın halen gözden geçirildiği kaydedildi.