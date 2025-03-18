Endülüs'te Şiddetli Yağışlar: 1400 Kişi Tahliye Edildi

İspanya'nın Endülüs bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınlarına yol açtı, binlerce kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:36
Endülüs'te Şiddetli Yağışlar: 1400 Kişi Tahliye Edildi

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi son haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede meydana gelen su taşkınları neticesinde 1400 kişi tahliye edilirken, 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Endülüs özerk yönetimi ve sivil yardım kuruluşları yetkilileri, Sevilya'nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba'nın Anora ilçesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bu dramatik olaylar, bölgedeki su seviyelerinin kritik düzeye yükselmesiyle ilişkili.

Alınan önlemler doğrultusunda, bazı vatandaşların helikopterlerle kurtarıldığı ve eğitim faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi. Örneğin, Malaga bölgesindeki 8 okul kapatıldı. Ayrıca, Sevilya ile Madrid’i birbirine bağlayan A-4 otoyolu ve birçok ara yol ile Murcia kentindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Endülüs dışındaki 10 özerk yönetim de yağışların etkisi altında. 19 nehirde su seviyelerinin yükselmesi sonucu kırmızı alarm ilan edildi ve alarm seviyeleri artırıldı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü, yağışların ve fırtınanın önümüzdeki günlerde daha da etkisini artıracağını öngörüyor. Hava koşullarının önümüzdeki hafta sonuna kadar düzelmeyeceği tahmin ediliyor.

Son üç hafta içinde İspanya, dördüncü kez şiddetli yağış ve fırtına olaylarıyla karşı karşıya kalıyor.

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