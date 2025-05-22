Enerji Bakanı Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Şam'da Cumhurbaşkanı ile Buluştu

Suriye'de resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Önemli Görüşmeler

Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kasyun Dağı Gezisi

Görüşmelerin ardından, Bayraktar ve heyeti Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı gezdi. Bu ziyaret, hem tarih hem de doğal güzellikler bakımından dikkat çekti.

Enerji Alanındaki Anlaşmalar

Ayrıca, gün içerisinde Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile de bir araya gelen Bayraktar, iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, enerji alanında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Suriye'de resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda) tarafından kabul edildi.

Suriye'de resmi temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 3), başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda) tarafından kabul edildi.