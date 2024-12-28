Enerji Bakanı Bayraktar: 'Türkiye'yi Enerjide Bağımsız Bir Ülke Yapacağız'

Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Adımlar Atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide bağımsız bir ülke olma hedefine vurgu yaptı. "Hedefimiz, nihayet gideceğimiz yol, bizim Kızıl Elmamız inşallah budur" dedi.

Enerjide Sessiz Devrim

Bayraktar, Türkiye'nin AK Parti iktidarında, son 22 yılda enerjide önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. 2002 yılında sadece 31 bin megavatlık kurulu güce sahip olan Türkiye'nin, bugün bu gücü 115 bin megavata çıkardığını ve ülke genelinde doğal gazın varlığının hissedilir seviyeye ulaştığını kaydetti.

İthalatın Ekonomiye Etkisi

Türkiye'nin enerji ithalatının 2022 yılında 96,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Bayraktar, bu sene de benzer rakamların ödeneceğini açıkladı. Türkiye'nin gelişen ekonomik yapısının enerji talebiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Nükleer Enerji Projeleri

Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjinin sağladığı katkılarla daha güçlü hale geleceğini belirterek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasıyla Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasına gireceğini dile getirdi. "Dünyada 415 nükleer reaktör var. Türkiye, nükleer enerjiye sahip olan ve enerjisini verimli kullanan bir ülke olma yolunda ilerliyor" dedi.

Petrol ve Doğal Gaz Üretimi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin kendi doğal gazını ve petrolünü bulma çabalarına değinerek, Gabar bölgesindeki petrol üretiminin ülke ekonomisine yıllık 2 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi. "Burada çalışan gençlerimize de istihdam yaratıyoruz" diye ekledi.

Uluslararası Enerji Arayışları

Son yıllarda Türkiye'nin farklı coğrafyalarda enerji arayışlarına girdiğini belirten Bayraktar, Türk mühendislerinin Somali'de petrol ve doğal gaz aradığını ve yerli sismik gemi Oruç Reis'in bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Suriye'ye Enerji Desteği

Suriye'nin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine de değinen Bayraktar, "Enerji Bakanlığı olarak bir ekibimiz şu anda Şam yolunda" ifadesini kullanarak, Suriye'deki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik planlamalar yapacaklarını vurguladı.

Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 2), AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 2), AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.