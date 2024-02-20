Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt fiyatları için harekete geçti

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin durdurulması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu devreye girdi. Petrolün 83 dolar civarında işlem gördüğü piyasada, EPDK, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajının tüketicilere aktarılması amacıyla rafinerilere bir yazı yolladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilerin fiyatları güncellemesiyle benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL arasında indirim olacağını açıkladı. Bu durum, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajının tüketicilere yansıtılması için EPDK'nın rafinerilere yazı göndermesiyle ortaya çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösteriyor. İstanbul'da benzin 41.22 lira, motorin 44.35 lira, otogaz 20.49 lira olarak satılırken, Ankara'da benzin 41.93 lira, motorin 44.28 lira, otogaz 19.99 lira olarak belirlendi. İzmir'de ise benzin 42.15 lira, motorin 45.33 lira ve otogaz 20.07 lira olarak alıcı buluyor.