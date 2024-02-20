Bist 100
9.340,04 1%
DOLAR
30,91 0,21%
EURO
33,41 0,37%
ALTIN
2.014,01 0,68%

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt fiyatları için harekete geçti

İthal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajlarının tüketicilere aktarılması için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı gönderdiklerini duyurdu. Yılmaz, rafinerilerin fiyatları güncellemesiyle benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL arasında indirim olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:28
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt fiyatları için harekete geçti

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin durdurulması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu devreye girdi. Petrolün 83 dolar civarında işlem gördüğü piyasada, EPDK, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajının tüketicilere aktarılması amacıyla rafinerilere bir yazı yolladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilerin fiyatları güncellemesiyle benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL arasında indirim olacağını açıkladı. Bu durum, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerdeki fiyat avantajının tüketicilere yansıtılması için EPDK'nın rafinerilere yazı göndermesiyle ortaya çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösteriyor. İstanbul'da benzin 41.22 lira, motorin 44.35 lira, otogaz 20.49 lira olarak satılırken, Ankara'da benzin 41.93 lira, motorin 44.28 lira, otogaz 19.99 lira olarak belirlendi. İzmir'de ise benzin 42.15 lira, motorin 45.33 lira ve otogaz 20.07 lira olarak alıcı buluyor.

İLGİLİ HABERLER

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!

Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!

KPSS 2024/4 ile 5500 Personel Alımı Yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru Şartları ve Detayları

KPSS 2024/4 ile 5500 Personel Alımı Yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru Şartları ve Detayları

Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız

Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
2
Erken emeklilikte prim tablosu değişti! 5-7-10 yılınız size kalacak
3
IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat!
4
İletişim Başkanlığından 'motorlu taşıt verdisi yılda 4 kez ödenecek' iddialarına yanıt
5
İstanbul'da sözlü tartışma silahlı sopalı mahalle kavgasına dönüştü
6
Belçika'da başörtüsü krizi: Başörtüsü nedeniyle işe alınmayan kadının davasında ret kararı

Dacia Sandero SUV Rüyası Gerçek Oluyor! Sadece 472.000 TL’ye Sıfır Araç Fırsatı!

Sarıyer Böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları! Artık hazır almak yok

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri bu tarihin peşinde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta!

Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak

İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

Bu fiyatı ev bile dizemezken 2.251,86 metre kare arazinin sahibi olacaksınız

PTT kimliğiyle gelene 3500 TL para yardımı yapıyor! Tek şart ile hane başı ödenecek

KPSS 2024/4 ile 5500 Personel Alımı Yapılacak! Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru Şartları ve Detayları

Sürücüye müjde! 2,56'lık motorin zammının yarısı bu gece geri alınacak!

129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

Birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar tek tek açıklandı! Eşiniz dostunuz bu burçtansa eyvah!

Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!