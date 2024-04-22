Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan ücretsiz doğalgaz hakkında açıklama: 5 milyar 195 milyon TL ödendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğalgaz uygulamasıyla ilgili olarak Bakanlık bütçesinden yapılan ödemeleri açıkladı. Bayraktar, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'in yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, 24 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ilk tüketim faturalarının tamamının devlet tarafından karşılandığını belirtti. Ayrıca, 1 Mayıs'a kadar 25 standart metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için oluşan maliyetin de devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına göre:

- Bugüne kadar 4 milyar 448 milyon 705 bin 628 metreküp doğalgaz için 5 milyar 195 milyon 769 bin 876 TL sistem kullanım bedeli ödemesi yapıldı.

- Ülkedeki doğalgaz tüketimi, hem ithal edilen doğalgaz hem de yerli doğalgazın birlikte iletim sistemi üzerinden sağlanmaktadır.

- Ücretsiz dağıtılan doğalgazın içerisindeki yerli doğalgaz miktarı ayrıca tespite konu edilmemektedir.