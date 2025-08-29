DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,15 -0,01%
ALTIN
4.558,9 -1,14%
BITCOIN
4.464.347,3 3,06%

Enes Eminoğlu Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yaz dönemi eğitim gören çocuklarla buluştu ve projelerini dinledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:10
Enes Eminoğlu Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni Ziyaret Etti

Enes Eminoğlu Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti

Gençlerle buluşma ve projelerin paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yaz döneminde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu ve Vali Recep Soytürk, Gençlik Merkezini gezerek atölyedeki öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette çocuklar, yürüttükleri projeler hakkında Eminoğlu'na bilgiler verdi.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Gençlerin sanat, spor, ilim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda gelişimini desteklediklerini belirten Eminoğlu, ulusal ve uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek gençlerin Türkiye ve dünyaya hizmet etmesini istediklerini ifade etti.

Deneyap Türkiye projesinin hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen Deneyap Türkiye projesi ile geleceğin mühendisleri, mucitleri ve girişimcilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaz...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaz döneminde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Eminoğlu, burada konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaz...

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
2
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
3
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu
4
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir
6
Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı
7
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı