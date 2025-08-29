Enes Eminoğlu Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti

Gençlerle buluşma ve projelerin paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek yaz döneminde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu ve Vali Recep Soytürk, Gençlik Merkezini gezerek atölyedeki öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette çocuklar, yürüttükleri projeler hakkında Eminoğlu'na bilgiler verdi.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Gençlerin sanat, spor, ilim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda gelişimini desteklediklerini belirten Eminoğlu, ulusal ve uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek gençlerin Türkiye ve dünyaya hizmet etmesini istediklerini ifade etti.

Deneyap Türkiye projesinin hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen Deneyap Türkiye projesi ile geleceğin mühendisleri, mucitleri ve girişimcilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

