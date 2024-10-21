Engelli Bireyler İçin Özel Ayakkabılar Üreten Usta: Saadettin Güdek

Tekirdağ'ın Engelli Ayakkabı Ustası

Saadettin Güdek, 54 yaşında ve 15 yıldır sadece engelli bireyler için ayakkabı üretiyor. 60 metrekarelik atölyesinde, çocuk yaşlarda başladığı ayakkabıcılık mesleğinde, engellilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor.

Geçmişten Günümüze

Güdek, ayakkabı ustası olma yolculuğuna genç yaşta bir ustanın yanında çırak olarak adım attı. Ancak zamanla, fabrika ve mağazaların artmasıyla mesleğini bıraktı. Arkadaşlarının destekleyici tavsiyeleri üzerine tekrar ayakkabı yapımına yöneldi ve engelliler için özel ayakkabılar üretmeye karar verdi.

Özel Tasarım Süreci

Engelli bireyler için ayakkabı üretim süreci, ölçü almak, çizim yapmak ve deriyi kesmek gibi aşamalardan oluşuyor ve bu aşamalar, ortalama 10 gün sürüyor. Bu süreç, özel olarak oluşturulan şablonlar gerektiriyor ve Güdek, "Kişiye özel ayakkabı yapıyorsun ve fabrikalar bunu yapmaz. Küçük bir atölye olması lazım," diyor.

Müşterilerin Mutluluğu

Saadettin Güdek, siparişleri teslim ettiğinde engelli bireylerin mutluluğunun kendisine de yansıdığını belirtiyor. "Gözlerim doluyor. Engelli vatandaşların mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum," şeklinde konuşuyor. Ayrıca, engelli bireylerin ayakkabıları yapım aşamasında büyük bir heyecanla beklediklerini de ekliyor.

Unutulmaz Anılar

Güdek, birçok anısı arasında bir çocuğun ayakkabısını teslim etme anısını duygusal bir şekilde paylaşıyor: "15 yaşında bir öğrenci, babasıyla geldi. Umutsuz bir yüz ifadesi vardı. Ayakkabısını giydiğinde ise nasıl mutlu olduğuna tanık oldum. O an hala aklımda, beni çok etkiledi."

Saadettin Güdek'in hikayesi, yalnızca ayakkabı üretimiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda insanlara dokunan, onları mutlu eden bir hikaye olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ'da yaşayan 54 yaşındaki ayakkabı ustası Saadettin Güdek, 60 metrekarelik atölyesinde 15 yıldır engellilere özel ayakkabı üretiyor.

Tekirdağ'da yaşayan 54 yaşındaki ayakkabı ustası Saadettin Güdek, 60 metrekarelik atölyesinde 15 yıldır engellilere özel ayakkabı üretiyor.