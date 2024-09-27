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Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Serkan Bayram'ın hayatı 'Buğday Tanesi' filmi ile Üsküp'te gösterildi. Bakanlar ve Büyükelçinin katılımıyla önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:30
Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın Hayatını Anlatan Film Üsküp'te Gösterildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki engelli milletvekili Serkan Bayram'ın yaşamını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte, Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ve çok sayıda davetli yer aldı.

Bayram’ın Mücadelesi ve Vizyonu

Program öncesinde gazetecilere konuşan Bayram, yaşadıklarının başkaları tarafından yaşanmaması için çalıştığını ifade etti. Türkiye'deki engelli bireylerin toplumda daha aktif rol alabilmeleri için yasal değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çeken Bayram, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla gelecekte engelli kaymakam, vali ve bakanların görev alacağını belirtti.

Protez Ortez Merkezi ile Destekleyici Çalışmalar

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası engelli kalan bireyler için hayata geçirdikleri Buğday Tanesi Protez Ortez Merkezi ile destek sağlayacaklarını aktaran Bayram, filmin dünya genelinde yaklaşık 40 milyon izleyiciye ulaştığını söyledi. "Engelsiz, barış içinde bir dünya hayali kuruyoruz" diyen Bayram, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Övgüler ve Destek Mesajları

Bakan Limani, milletvekili Bayram'ın engelli bireyler için nasıl bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Limani, "Bu tür bireylerin haklarını koruyacak garantiler sağlamak, devletin önceliklerindendir" dedi. Büyükelçi Ulusoy da, engelli bireylerin sosyal hayata katılımındaki zorlukların çözümünde toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak’tan Açıklamalar

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak, etkinlikte Bayram'ın çalışmalara ve başarıya olan katkısının önemi üzerine konuşarak, Serkan Bayram'ın uluslararası birçok kuruluş tarafından Nobel Barış ödülüne aday gösterildiğini belirtti.

"Buğday Tanesi" film gösterimi, engelli bireylere yönelik farkındalık yaratma çabalarının bir parçası olarak kayda değer bir etkinlik oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta)...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) engelli milletvekili Serkan Bayram'ın (fotoğrafta) hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gösterildi. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Buğday Tanesi" film gösterimi ve söyleşi programına katılan milletvekili Bayram, program öncesinde gazetecilere açıklmada bulundu.

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