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Engellilere Bireysel Eğitim Desteği Aylık 6 Bin 100 Lira Oldu

2025 için engellilere verilen bireysel eğitim desteği 6 bin 100 lira, grup eğitim desteği ise 1,708 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:58
Engellilere Bireysel Eğitim Desteği Aylık 6 Bin 100 Lira Oldu

Engellilere Bireysel Eğitim Desteği Aylık 6 Bin 100 Lira Oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sunulan destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Destek Miktarları

Buna göre, 2025 yılında özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanacak bireysel eğitim desteği tutarı, KDV hariç aylık 6 bin 100 lira olarak belirlendi. Grup eğitimi içinse destek miktarı 1,708 lira olacak.

Ödenek Detayları

Belirlenen bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Bu tutarın aşılan kısmı ise ilgili taraflar tarafından karşılanacak.

Geçerlilik Tarihi

Tebliğ, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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