Enka Açık Hava Sineması: Filmler 1 Ağustos'ta Başlıyor

Enka Açık Hava Sineması ile Sinema Keyfi

Enka Sanat ve Başka Sinema iş birliğiyle düzenlenen Enka Açık Hava Sineması, 1 Ağustos'ta Enka Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu'nda sinemaseverlerle buluşuyor.

İlk Gösterim: Mükemmel Günler

Etkinliğin açılış filmi, Koji Yakusho'nun başrolünde yer aldığı ve Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen, ayrıca Oscar'a aday gösterilen Mükemmel Günler olacak. Gösterim tarihinin yanı sıra programda yer alan diğer filmler ise şöyle:

5 Ağustos: Çocuk ve Balıkçıl

7 Ağustos: Bir Skandalın Peşinde

9 Ağustos: Oppenheimer

Etkinlik, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Detaylı bilgi için enkasanat.org adresini ziyaret edebilirsiniz.