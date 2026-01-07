Enver İbrahim: Türkiye ile Görüş Ayrılıkları İletişimi Bitirmemeli

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, diyalog ve diplomatik angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, Türkiye’nin Gazze tutumunu desteklediğini ve tek taraflı politikaların risk oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:40
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ankara’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Malezya ve Türkiye İlişkileri İçin Güç Kayması Stratejik Tercihler" konulu programa katıldı.

İbrahim, ülkesinin önceliklerinin iyi yönetişim, ekonomik istikrar ve yolsuzlukla mücadele olduğunu belirterek, Türkiye ile birçok konuda benzer bakış açıları paylaştıklarını söyledi.

"Türkiye, Gazze’de aklın ve vicdanın sesi oldu"

Gazze’ye ilişkin değerlendirmesinde İbrahim, "Türkiye, Gazze halkına yönelik işlenen ağır insan hakları ihlallerini cesaretle dile getirerek aklın ve vicdanın sesi oldu" ifadelerini kullandı. İbrahim, bu duruşun uluslararası tartışmalarda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"Tek taraflı politikalar küresel istikrar için risk"

Programın soru-cevap bölümünde, küresel siyasette yükselen tek taraflı politik eğilimlere ("Trumpism" olarak tanımlanan) dikkat çeken İbrahim, bu eğilimin yalnızca iç siyaseti değil uluslararası sistemi de etkilediğini söyledi. İbrahim, "Uluslararası hukuk ve kuralların dışında kalan tek taraflı girişimler, hangi ülkeden gelirse gelsin istikrarsızlık oluşturur" değerlendirmesinde bulundu ve kararların uluslararası hukukla uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

Halkın iradesi esas alınmalı

Malezya’nın Venezuela tutumuna gönderme yapan İbrahim, "Halkın iradesi esas alınmalı ve dış müdahalelerden kaçınılmalıdır" dedi. Bu tür tek taraflı yaklaşımların özellikle Küresel Güney ülkelerinde endişe yarattığını belirtti ve uluslararası sistemin güven verici, tutarlı ve öngörülebilir olması gerektiğini söyledi.

"İtiraz ederiz ama ilişkileri koparmayız"

İbrahim, iç siyasette zaman zaman ilişkilerin tamamen kesilmesini savunan görüşler bulunduğunu ancak bunun gerçekçi bir dış politika olmadığını vurguladı. "Biz pozisyonumuzu açıkça ortaya koyuyoruz. Ancak bu, ilişkileri koparmak anlamına gelmez. Diplomasiyi sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Ülkeler arasında görüş ayrılıkları olacaktır ama bu, iletişimin sona ermesi anlamına gelmemelidir" sözleriyle diyalog çağrısını yineledi.

İbrahim, Malezya’nın hem ABD hem Çin ile ilişkilerini sürdürdüğünü, güç dengelerini dikkatli yönettiklerini belirterek, belirsizliğin arttığı bu dönemde geri çekilmek yerine Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti: Malezya ve Türkiye’nin ortak akıl ve işbirliğiyle hareket etmesi önemlidir.

