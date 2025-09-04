DOLAR
Enver Yılmaz Giresun'da: Fındık Zararı ve Milliyetçi Cephe Tartışması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Giresun'da fındık zararını, bölge bağlılığını ve olası milliyetçi işbirliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:24
Enver Yılmaz Giresun'da: Fındık Zararı ve Milliyetçi Cephe Tartışması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz Giresun'da basın toplantısı düzenledi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Giresun'da bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fındıkta zarar ve bölgeye bağlılık

Yılmaz, bölgenin en önemli ürünü olarak fındık'ı işaret ederek, fındıkta yaşanan don olayı nedeniyle meydana gelen zarara değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Ordulu olmasına vurgu yapan Yılmaz, "Müsavat Bey'in bölgenin çocuğu olması, hemşehrimiz olması sebebiyle bölgeye vakıfız. Bölgeye vakıf olduğumuzdan dolayı hem yerel hem de ulusala hizmetler konusunda da bilinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi cephe ve olası siyasi işbirlikleri

Bir gazetecinin "milliyetçi cephe oluşumu olup olmayacağı" yönündeki sorusuna Yılmaz, partiler arası görüşmelere ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerle yanıt verdi. Yılmaz, "Kamuoyunda ismi geçen diğer iki parti İYİ Parti'nin içinden çıkmış, parti oluşumunu gerçekleştirmiş siyasi partiler. Bunun haricinde partiler var bizim görüştüğümüz. Hatta bizzat benim başkanlık yapıp da karşılıklı temas halinde olduğumuz siyasi partiler de var." dedi.

Yılmaz, seçim olup olmayacağını konjonktürün belirleyeceğini vurgulayarak, "Şu anda ortada bir seçim yok, olur mu olmaz mı onu konjonktür belirler, zira Türkiye'de 24 saat bile çok şeylere gebe." ifadesini kullandı. Ayrıca, son süreçlerle birlikte Türkiye'de milliyetçi oyların "yüzde 30'lar seviyesini geçtiği" anketlere dikkat çekti ve bu sürecin lokomotif partisinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

Yılmaz, bireysel olarak sürece olumlu baktığını belirterek, "Görüştüğümüz diğer siyasi partiler de olumlu bakıyorlar. Bunun nasıl bir formülasyon içinde olacağı zamanla belli olacak. Siyasi partiler kanununda belki bir değişiklik de yapılacak, ittifak mı, seçim işbirliği mi, barajı geçme amaçlı bölgesel ittifaklar mı? Bunun için zaman, tarih ve süreç çok erken. Zira biz 2027 yılından önce bir erken seçim ya da seçim olacağı düşüncesinde değiliz. Zaman yaklaştıkça bahsettiğiniz bu oluşumların hepsinin olma ihtimali var." diye konuştu.

Toplantıya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ünzile Yüksel ve Rıdvan Yalçın ile İl Başkanı İnan Taşgöz da katıldı.

