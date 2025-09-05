Erakçi ve Kallas Doha'da Tahran'ın nükleer dosyasını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Doha'da bir araya gelerek Tahran'ın nükleer dosyasındaki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Erakçi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan E3 ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirebilecek 'snapback' mekanizmasını tetikleme kararını 'sorumsuzca' ve 'temelsiz' olarak nitelendirdi.

Erakçi, Kallas'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu Koordinatörü sıfatıyla taşıdığı sorumluluğa işaret ederek, KOEP ve 2231 sayılı karar kapsamında kendisine verilen görev doğrultusunda sorumluluğunu yerine getirmesi ve diplomasiyi etkisiz kılmaması beklentisini dile getirdi. Erakçi ayrıca ülkesinin diplomasideki kararlılığını yineledi.

Kallas da tüm tarafların endişelerini gidermenin tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu belirterek, diplomasinin işletilmesi için daha fazla fırsat sağlanması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, önümüzdeki günlerde istişareleri sürdürme kararı aldı.

BM yaptırımları nasıl geri getirilir?

2231 sayılı BMGK kararına göre, anlaşmaya 'katılan' herhangi bir devlet İran'ın anlaşmaya önemli ölçüde uymadığını düşünürse Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunabiliyor. Konu BMGK'ye ulaştığında 30 günlük bir süreç başlıyor.

Bu süre içinde BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının devamı için yeni bir karar alması ve bu kararın daimi üyeler tarafından veto edilmemesi gerekiyor. Karar zamanında kabul edilmezse, 2015 anlaşması kapsamında kaldırılan BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe giriyor.

Hangi BM yaptırımları geri dönebilir?

Mekanizmanın devreye girmesiyle 2006–2010 döneminde alınan 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar yeniden geçerli hale gelecek.

Geri getirilebilecek yaptırımlar arasında silah ambargosunun yeniden yürürlüğe girmesi, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirmesinin yasaklanması ve yüzlerce kişi ile kuruluşa yönelik mali ve seyahat kısıtlamaları yer alıyor.