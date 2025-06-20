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Erbaa Çevre Festivali Çocuk Şenliği ile Doğa Bilinci Aşılandı

Erbaa'da karne gününde düzenlenen Çevre Festivali Çocuk Şenliği, çocuklara çevre bilincini eğlenceli aktivitelere dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 23:14
Erbaa Çevre Festivali Çocuk Şenliği ile Doğa Bilinci Aşılandı

Erbaa'da Çevre Festivali Çocuk Şenliği Düzenlendi

Erbaa Belediyesi, çevre bilincini çocuklara aşılamak amacıyla karne gününde Çevre Festivali Çocuk Şenliği'ni hayata geçirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Şenliğe katılan çocuklar, "Atığını getir, eğlenceye katıl" sloganıyla buluştu. Farklı aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, çocuklar atık malzemelerle oluşturulan survivor parkurunda ter dökerken; şişme oyun grupları, palyaçolar ve sihirbaz gösterileri ile keyifli anlar yaşadı.

Meydanda ayrıca sıfır atık atölyeleri, çevre örgütleri ve kamu kurumlarının stantları yer aldı. Etkinlikte vatandaşlara tohumlar dağıtıldı ve atık malzemelerle boyama etkinlikleri yapılması, festivalin eğlenceli yönünü pekiştirdi. Katılımcılar arasında siyasi parti temsilcileri, STK'ler ve çok sayıda vatandaş da bulunuyordu.

Çevre konulu resim, şiir, tasarım ve atık toplama yarışmalarının düzenlendiği festivale, dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, etkinlikte yapmış olduğu konuşmada, "Bugün aslında sadece bir şenlik yapmıyoruz. Bugün hep birlikte doğanın sesine kulak veriyoruz. Doğayı korumak, çevreyi temiz tutmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk" dedi.

Erbaa Belediyesi tarafından, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde Çevre Festivali...

Erbaa Belediyesi tarafından, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde Çevre Festivali Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, etkinlikte konuşma yaptı.

Erbaa Belediyesi tarafından, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde Çevre Festivali...

Erbaa Belediyesi tarafından, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde Çevre Festivali Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, etkinlikte konuşma yaptı.

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