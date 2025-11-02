Erbaa'da Gölete Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Olayın Detayları

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü K.G. idaresindeki 05 ADN 575 plakalı otomobil, Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrildi.

Kaza anında otomobilden son anda dışarı çıkan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü K.G.'yi alarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemeler yetkililerce sürüyor.

