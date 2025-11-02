Erbaa'da Gölete Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrilen otomobilin sürücüsü K.G. son anda araçtan çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:36
Olayın Detayları

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü K.G. idaresindeki 05 ADN 575 plakalı otomobil, Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrildi.

Kaza anında otomobilden son anda dışarı çıkan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü K.G.'yi alarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemeler yetkililerce sürüyor.

