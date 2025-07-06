Erbaa Narince Bağ Yaprağından Yılsonunda 2 Milyar Liralık Beklenti

Erbaa Narince Bağ Yaprağında Büyük Beklenti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağından bu yıl yaklaşık 2 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Kendine özgü aroması ve ince yapısıyla dikkat çeken bu yaprakta hasat devam ederken, yaşanan zirai don nedeniyle hasat sürecinin bir ay geciktiği belirtildi.

Başkan Karagöl: Çiftçimizin Geçim Kaynağı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından birinin narince bağ yaprağı olduğunu vurguladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı bu sene. Ancak çiftçilerden aldığımız bilgiye göre yaprak hasadında ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Üzümde Düşüş Var

Bağ yaprağı ile birlikte üzüme de değinen Karagöl, “Üzümde bu sene yaklaşık %50 civarında bir düşüş yaşanıyor. Ancak coğrafi işareti alınmış bu ürünümüzün yine 2 milyarın üzerinde bir girdi sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

İhracat Vurgusu

Karagöl, narince bağ yaprağının özellikle Avrupa gibi yurt dışı pazarlarına ihraç edileceğine dikkat çekerek, çiftçilere ürün kalitesine yönelik uyarılarda bulundu. “Yurt dışına giden ürünlerde kalıntı çıkmaması için zamanında ve dikkatlice hareket etmemiz gerekiyor. Buradan çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağından bu yıl 2 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaretli Erbaa narince bağ yaprağından bu yıl 2 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.