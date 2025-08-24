Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi

Fatih Erbakan Isparta 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Isparta'da düzenlenen parti kongresinde Türkiye'nin ekonomik tablosuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Erbakan, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi Isparta 2. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz var." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında emekli, çiftçi, küçük esnaf ve köylülerin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Erbakan, "Emekli, çiftçi, küçük esnaf, köylü perişan. Bir yandan da imtiyazlı azınlık milyarlarca dolar servetine servet katıyor." dedi.

Erbakan, Milli Görüş'ün önemine vurgu yaparak, "Milli Görüş çok önemli bir zihniyettir, çok önemli bir istikamettir. Milli Görüş, bereket demektir." ifadelerini kullandı ve 54. hükümet dönemine atıfta bulunarak o dönemde yapılan maaş zamlarını hatırlattı.

Eskiye ilişkin örnek veren Erbakan, "Bağ-Kur emeklisine yüzde 300 maaş zammı verildi. Yüzde 300 maaş zammı demek bu ay 14 bin 500 maaş alan bir emekli maaşının önümüzdeki ay 60 bin lira olması demektir." sözleriyle Milli Görüş'ün sağladığı refahı anlattı.

Partisinin yeni dönem hedeflerine de değinen Erbakan, ikinci 40 yılda da aynı istikamette ilerleyeceklerini belirtti ve önceliklerini paylaşımda adaleti sağlamak ile ekonomiyi ıslah etmek olarak sıraladı.

Ekonomik veriler ve sosyal tablo hakkında yaptığı değerlendirmede Erbakan, "Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz var. Emekli, çiftçi, küçük esnaf, köylü perişan. Bir yandan da imtiyazlı azınlık milyarlarca dolar servetine servet katıyor. Türkiye'de matematiksel olarak halkın yüzde 45'i aç, yüzde 85'i yoksul, asgari ücret yoksulluk sınırının 4'te biri. Emekli maaşı açlık sınırının yarısı. Allah bize nimet vermiş, kaynaklar var ama paylaşımda adalet yok. İmkanlar faiz canavarına gidiyor."

Kongrede yapılan seçimin ardından Yeniden Refah Partisi Isparta İl Başkanı Mustafa Aydemir güven tazeledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Isparta 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.