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Erbakan'dan Afyonkarahisar Kongresi'nde ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze soykırımını ve İran'a yapılan saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:40
Erbakan'dan Afyonkarahisar Kongresi'nde ABD ve İsrail'e Sert Eleştiri

Erbakan, Gazze ve İran'a Yönelik Saldırıları Kınadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İslam dünyasının maruz kaldığı saldırılara dikkat çekti. Erbakan, "İki yıla yaklaşan Gazze soykırımı daha bitmeden bu sefer de komşu Müslüman ülke İran'a haksız, hukuksuz bir saldırı gerçekleştirildi." dedi.

İslam Dünyası Olarak Saldırılarla Karşı Karşıyayız

Erbakan, İslam dünyasındaki katliam ve zulümlerin devam ettiğine vurgu yaparak, "Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, arz-ı mevud hayallerinin doğrultusunda dur durak bilmeden saldırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Trump Döneminde İleri Sürülen Eleştiriler

Amerika'nın eski Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in emrinde hareket ettiğini belirten Erbakan, "Başta Gazze olmak üzere bütün İslam dünyasında Müslümanlar katlediliyor" dedi. Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünde Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme eylemini kınadı.

Açıklamanın Ardından Seçim Yapıldı

Kongre sonunda gerçekleşen seçimde, tek listeyle gidilen oylamada mevcut başkan Fehmi Güray Çakır güven tazeledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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