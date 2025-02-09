Erbakan'dan Sert Açıklamalar: 'Trump'ın Asıl Hedefi Gazze' İddiası

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündemindeki konuların yanı sıra, asıl hedefinin 'Büyük İsrail' planı olduğunu belirtti.

Parti Heyetlerinden Deprem Ziyareti

Erbakan, toplantıda 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen illeri ziyaret ettiklerini ve şu anda 650 bin vatandaşın konteyner kentlerde yaşamak zorunda kaldığını belirtti. Yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmesini gerektiğini vurguladı.

Otel Yangınına Tepki

Erbakan, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına da değinerek, olay sonrası yaşanan sorumluluk tartışmalarına dikkat çekti. Otel sahibinin yaninda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerin de sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Ekonomik Sorunlar ve Yoksulluk

Ülke gündeminin geçim derdi olduğunu aktaran Erbakan, halkın yüzde 45'inin açlık, yüzde 80'inin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte asgari ücretlinin gelirinin açlık sınırının altına düştüğünü ifade etti.

Erken Seçim Talebi

Erbakan, erken seçim yapılması çağrısında bulunarak, ekonomik durumun mevcut hükümet altında düzelmediğini belirtti. CHP’nin iktidarda olduğu dönemlerde ekonominin düzelmediğine vurgu yaptı ve erken seçimle birlikte Yeniden Refah Partisi'nin iktidara geleceğini öngördü.

Gazze'ye Yönelik Eleştiriler

Son olarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınayan Erbakan, Trump'ın açıklamalarının gerçek amacının Gazze'yi işgal etmek olduğunu belirtti. Panama ve Grönland örnekleri üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu söylentilerin göz boyamadan ibaret olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.