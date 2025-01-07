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Erbakan ve DEM Parti Heyeti Meclis'te Bir Araya Geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:04
Erbakan ve DEM Parti Heyeti Meclis'te Bir Araya Geldi

Görüşmenin Detayları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyeti ile Meclis’te bir araya geldi. Görüşmeye; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk katıldı. Erbakan’a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin eşlik etti.

Görüşmenin İçeriği

Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbakan, DEM Parti heyetinin taraflarına süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirtti. Erbakan, "Süreçle ilgili sahip oldukları bilgileri, kendi görüşlerini bizlere ilettiler. Bizim de süreçle ilgili sorularımıza cevaplar verdiler" ifadelerini kullandı.

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Erbakan, görüşmenin sonunda DEM Parti heyetine teşekkür ederek, "İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur" dedi. Sırrı Süreyya Önder ise, Erbakan ve heyetine teşekkür ederek, "Önerilerini aldık, ihtiyati şerh düştüğü konuları dinledik. Çok doyurucu bir görüşmeydi" şeklinde konuştu.

İmralı Adası'na Ziyaret Sorusu

Bir gazetecinin yönelttiği İmralı Adası'na ziyarete ilişkin soru üzerine Önder, "Açıklama sonra arkadaşlar. Daha tarih belli değil" diye cevap vererek ziyaret hakkında detay vermekten kaçındı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü. TBMM'de...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (sağ 2) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (solda) ile DEM Parti'li Ahmet Türk (sol 2) katıldı. Görüşmede, Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin de yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü. TBMM'de...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan (sağ 2) ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (solda) ile DEM Parti'li Ahmet Türk (sol 2) katıldı. Görüşmede, Erbakan'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Doğan Bekin de yer aldı.

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