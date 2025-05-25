Erbakan: Yaşanabilir ve Yeniden Büyük Türkiye Vurgusu

Erbakan, Mardin'de Partisinin Kongresinde Önemli Mesajlar Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen partisinin 3. olağan il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız." dedi.

Partinin Hedefleri ve Vizyonu

Erbakan, Türkiye'nin her karışında azim ve gayretle hedefe doğru ilerlediklerini belirterek, partinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu vurguladı. "Yeniden iş başına geleceğiz ve milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından, yeniden Milli Görüş ile Yeniden Refah ile kurtaracağız," ifadelerini kullandı.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin ikinci 40 yılda Milli Görüş'le şahlanacağını söyleyerek, "Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve adil bir dünyayı kurarak milletimizi ve tüm mazlumları içinde çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtaracaktır." şeklinde konuştu.

Hedeflenen Ekonomik Model

Konuşmasında tarım, hayvancılık, sanayi, teknoloji ve finans gibi alanlarda güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Erbakan, "Dış ticaret fazlası veren, savunma sistemlerini yüzde 100 yerli ve milli olarak üreten, kişi başına milli gelirinin 30 bin dolar seviyesine geldiği bir Türkiye" hedeflediklerini ifade etti.

Erbakan, kaynak paketleri ve projelerin hazır olduğunu, tüm kadroların Allah rızası için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "İnşallah geleceğiz ve bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz." dedi.

Kongrede Yeni Yönetim Seçildi

Kongrede mevcut başkan Mahmut Özer tek listeyle yeniden il başkanlığına seçildi. Bu gelişme, partinin birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğinin bir göstergesi oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.