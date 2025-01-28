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Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa'ya destek konferansında Filistin'deki zulme son vermek için Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:33
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mescid-i Aksa'ya Destek Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa'ya Destek Konferansı"nda yaptığı konuşmada, işgalcilerin Filistin'den tamamen çekilmesi gerektiğini belirtti. Erbaş, "Zira, bütün bu zulümlere son vermek ve sıkıntıları bertaraf etmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinden başka çıkar yol bulunmamaktadır." dedi.

İsrail'in Vahşetinin Ardında Sapkın Bir İnanç Var

Konferansta, Erbaş, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı vahşeti eleştirerek, bunun ardında kirli ve sapkın bir inancın bulunduğunu vurguladı. "Bu inanca göre onlar, kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze İçin Güçleri Birleştirme Çağrısı

Erbaş, Siyonistlerin bu yanlış inançları doğrultusunda Filistin'i kan gölüne çevirdiğini dile getirerek, hak, hukuk ve ahlak gibi evrensel değerlerin onları ilgilendirmediğini kaydetti. "Gücümüzü ve imkanlarımızı Kudüs, Gazze ve Filistin için birleştirmeliyiz" dedi.

Müslümanların Vahdetine Vurgu

Konferansta, Erbaş, Kudüs ve Gazze'nin Müslümanları vahdete çağırdığını ifade ederek, Kudüs bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Müslümanların birbirine kenetlendiği gün, tüm sorunlar kolaylıkla çözülür" dedi.

Barış İçin Sürekli Çaba

Erbaş, yeryüzünde barış ve esenliğin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini ve bu çabaların yetersiz olduğunu belirterek, "Kudüs, tamamen barış yurdu olana kadar eylem ve çabalarımızın yeterli olmadığını bilmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Filistin İçin Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerinin sahada çalışmalarına devam ettiğini ve 90 bini aşkın camide yardım faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı. Ayrıca, Gazze'ye maddi ve manevi yardımlar ulaştırıldığını belirtti.

Erbaş, birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "Yaşadığımız dünyayı yüce kitabımız Kur'an'ın evrensel hakikatleriyle mamur etmek için bizlere azim, irade, basiret ve feraset vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

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