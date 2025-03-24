Erbil'de Ramazan Lezzetleri: Tacil Mahallesi'nin Sokak Tatları

Erbil'in Tacil Mahallesi: Ramazan Ayının Canlı Noktası

Irak’ın Erbil kentinde bulunan Tacil Mahallesi, ramazan ayında sokak lezzetleri ve çayhaneleriyle belirgin bir canlılık göstermektedir. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bu mahallede, güvercin, ördek, horoz ve bıldırcın eti gibi özgün lezzetler uzun yıllardır sunulmaktadır.

Ramazan Döneminde Yoğun İlgi

Ramazan ayı boyunca burada iftar ve sahur yapan genç-yaşlı birçok kişi bulunurken, mahallenin geleneksel restoranları, kent dışından gelen müdavimlere de ev sahipliği yapmaktadır. Yunus Sabır Hamed, Tacil’de restoran işleten biri olarak, 1988’den beri burada çalıştığını ve Tacil’in 1960’lardan beri var olduğunu belirtiyor. Hamed, "Bu yemekler her zaman mevcut; ancak ramazan ayında bu lezzetlerin tüketiminde belirgin bir artış oluyor. İnsanlar bu lezzetler için özel olarak geliyor," şeklinde konuştu.

Gençlerin Tercihi

Tadilat sonrası, restoranlarına gelenlerin genellikle yaşlılar yerine gençler olduğunu ifade eden Hamed, saat 14.00’te işbaşı yaptığını ve sahura kadar burada kaldığını söyledi. Restoranına genellikle Erbil halkının geldiğini, ancak Kerkük, Süleymaniye, Duhok ve Bağdat’tan gelen müşterilerin de bulunduğunu aktardı. Birçok müşteri, çocukluk anılarını tazelemek için yanlarında çocuklarıyla restorana geliyor.

İşlerin Yoğunluğu ve Fiyatlar

Ramazan’daki iş yoğunluğuna dikkat çeken Hamed, pazar günleri maaşların geç gelmesiyle birlikte satışlarda düşüş yaşandığını, ancak fiyatların yüksek olmadığını vurguladı. "Biz çok az kazançla satıyoruz," dedi. On yıl boyunca yanında çalışan çıraklarına iş öğrettiğini de belirtti.

Tadilat Sonrası Lezzet Patırtısı

Diğer bir restoran çalışanı Harun Şervan Kadir, babasının yaklaşık 22 yıl, kendisinin ise 12 yıl boyunca burada çalıştığını ifade etti. Kadir, ramazan aylarında işlerinin yoğun geçtiğini, özellikle iftardan sonra satışların önemli ölçüde arttığını aktardı. "Güvercinin mevsimi şu an bitmeye başladı. Yağmur döneminde daha çok tüketiliyor. Bazı müşteriler sadece ayakta oturmadan 10-12 şiş et yiyebiliyor. Yurt dışından da gelenler var; bu atmosferi seviyorlar," ifadelerini kullandı.

Irak’ın Erbil kentindeki Tacil Mahallesi, kendine has sokak lezzetlerinin yanı sıra çayhaneleriyle de ramazan ayında iftardan sahura kadar canlılığını koruyor. Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadıkları mahallede uzun yıllardır kebap, ördek, güvercin, horoz ve bıldırcın eti gibi Tacil’e özgü lezzetler sunuluyor.

Irak’ın Erbil kentindeki Tacil Mahallesi, kendine has sokak lezzetlerinin yanı sıra çayhaneleriyle de ramazan ayında iftardan sahura kadar canlılığını koruyor. Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadıkları mahallede uzun yıllardır kebap, ördek, güvercin, horoz ve bıldırcın eti gibi Tacil’e özgü lezzetler sunuluyor.