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Ercan: Kadınların Girişimciliği, Toplumsal Kalkınmanın Teminatıdır

Ercan, Adana'da kadın girişimcilerin önemini vurguladı, destek programları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:21
Ercan: Kadınların Girişimciliği, Toplumsal Kalkınmanın Teminatıdır

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Adana'da Kadın Girişimci Sertifika Töreni'nde Konuştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni"nde, kadınların ekonomik güçlenmesinin yanı sıra toplumsal adalet, aile bütünlüğü ve ülke kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kadın Girişimcilerin Önemi

Ercan, düzenlenen sertifika töreninde kadın girişimcilerin, helal kazançlarıyla ailelerine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Kadınların üretmesi, kazanması ve kendi ayakları üzerinde durması, yalnızca ekonomik bir güçlenme değil aynı zamanda toplumsal adaletin ve aile bütünlüğünün de teminatıdır," diye konuştu.

Kadınların İş Gücüne Katılımı Artıyor

Ercan, 2002 yılından önce kadınların iş hayatına katılımının düşük olduğunu ve birçok kadının kayıt dışı çalışma şartlarına mahkum edildiğini belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti'nın hayata geçirdiği sosyal politikalarla bu tablonun köklü bir değişim yaşadığını söyledi.

Kadın istihdam oranının, 2002'de %25 iken, bugün %33'e yükseldiğini ifade eden Ercan, kadınların iş gücüne katılım oranının %28'den %37'ye çıktığını kaydetti.

2028 Hedefleri ve Yeni Destekler

Ercan, 12. Kalkınma Planı ile 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını %40, istihdam oranını ise en az %36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedefler doğrultusunda, ilgili bakanlıkların birçok destek sunduğuna dikkat çekti.

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadınların elde ettiği desteklerin sahadaki karşılığını güçlendirmek için sürekli olarak kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Aile Yılı ve Yeni Politikalar

Bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Ercan, aile yapısını korumaya yönelik politikaların geliştirildiğini ve kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıran yeni uygulamalar hayata geçirildiğini belirtti. Ercan, "Kadınlarımızın sadece iş kurmalarını değil, sürdürülebilir başarı hikayeleri yazmalarını sağlamak amacındayız," dedi.

Program sonunda, KOSGEB destekli Girişimcilik Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 57 kadın girişimciye sertifikaları verildi. Törene ayrıca AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez katıldı.

Adana'da "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni" düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın...

Adana'da "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni" düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (önde sağ 5), AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı (önde sağ 6) ile AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez de (önde sağ 4) katıldı.

Adana'da "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni" düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın...

Adana'da "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni" düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (önde sağ 5), AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı (önde sağ 6) ile AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez de (önde sağ 4) katıldı.

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