Erçek Gölü'nde Kuraklık Çekilmesi: Kuş Konaklama Alanları Daralıyor

Erçek Gölü'nde Kuraklık Kıyılarda Büyük Çekilmeye Yol Açtı

Van'da kuş konaklama alanları daralıyor

YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve göç rotasının önemli duraklarından biri olan Erçek Gölü kıyılarında, kurak dönemin uzaması ve artan buharlaşma sonucu ciddi çekilme görüldü.

Van Gölü Havzası'nda yer alan göl, onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Ancak küresel ısınmanın etkileri bölgedeki su kaynaklarını etkilemeye başladı ve kıyıdaki alan kayıpları gün yüzüne çıktı.

Erçek Gölü, 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmiş olmasına karşın kurak dönem süresinin uzaması ve buharlaşmanın artması nedeniyle kıyı bölgeleri çorak araziye dönüştü. Bu durum kuşların konaklama ve beslenme alanlarını önemli ölçüde azalttı.

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü) AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası'ndaki su kaynaklarını etkilediğini belirtti. Alaeddinoğlu, yağışların seyrindeki farklılaşma ve sıcaklıklardaki artışın gölde şiddetli buharlaşmaya neden olduğunu vurguladı.

Alaeddinoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, geçmişte haziran sonlarında görülen göl maksimum seviyeleri artık görülmiyor. Sıcak ve kurak dönemin eskiden 1-1,5 ay sürerken, şimdi 2-3 aya kadar çıktığına dikkat çekildi. Bu değişim, buharlaşmayı artırarak gölün seviye ve alan kaybetmesine yol açıyor.

Erçek Gölü'nün sıradan bir göl olmadığını vurgulayan Alaeddinoğlu, birçok kuş türünün gölde ürüdüğünü, beslenip çoğaldığını ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kuşların burada konakladığını anlattı. Gölün alan kaybetmesinin, besin zincirini ve göç rotalarını büyük ölçüde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Alaeddinoğlu son olarak, maalesef önümüzdeki yıllarda bu sürecin devam edeceğine dair bulgular bulunduğunu ve Erçek Gölü'nün geçen yıllara kıyasla ciddi derecede alan kaybettiğini ifade etti. Bu durumun bölgedeki ekosistemi olumsuz etkileyeceği belirtildi.