Erçek Gölü'nde Kuraklık Çekilmesi: Kuş Konaklama Alanları Daralıyor

Erçek Gölü kıyılarında kuraklık ve artan buharlaşma nedeniyle ciddi çekilme yaşandı; göl alanı daralıyor ve binlerce kuşun konaklama alanı tehlikede.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:07
Erçek Gölü'nde Kuraklık Çekilmesi: Kuş Konaklama Alanları Daralıyor

Erçek Gölü'nde Kuraklık Kıyılarda Büyük Çekilmeye Yol Açtı

Van'da kuş konaklama alanları daralıyor

YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van'da 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve göç rotasının önemli duraklarından biri olan Erçek Gölü kıyılarında, kurak dönemin uzaması ve artan buharlaşma sonucu ciddi çekilme görüldü.

Van Gölü Havzası'nda yer alan göl, onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Ancak küresel ısınmanın etkileri bölgedeki su kaynaklarını etkilemeye başladı ve kıyıdaki alan kayıpları gün yüzüne çıktı.

Erçek Gölü, 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmiş olmasına karşın kurak dönem süresinin uzaması ve buharlaşmanın artması nedeniyle kıyı bölgeleri çorak araziye dönüştü. Bu durum kuşların konaklama ve beslenme alanlarını önemli ölçüde azalttı.

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü) AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası'ndaki su kaynaklarını etkilediğini belirtti. Alaeddinoğlu, yağışların seyrindeki farklılaşma ve sıcaklıklardaki artışın gölde şiddetli buharlaşmaya neden olduğunu vurguladı.

Alaeddinoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, geçmişte haziran sonlarında görülen göl maksimum seviyeleri artık görülmiyor. Sıcak ve kurak dönemin eskiden 1-1,5 ay sürerken, şimdi 2-3 aya kadar çıktığına dikkat çekildi. Bu değişim, buharlaşmayı artırarak gölün seviye ve alan kaybetmesine yol açıyor.

Erçek Gölü'nün sıradan bir göl olmadığını vurgulayan Alaeddinoğlu, birçok kuş türünün gölde ürüdüğünü, beslenip çoğaldığını ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kuşların burada konakladığını anlattı. Gölün alan kaybetmesinin, besin zincirini ve göç rotalarını büyük ölçüde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Alaeddinoğlu son olarak, maalesef önümüzdeki yıllarda bu sürecin devam edeceğine dair bulgular bulunduğunu ve Erçek Gölü'nün geçen yıllara kıyasla ciddi derecede alan kaybettiğini ifade etti. Bu durumun bölgedeki ekosistemi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
YÖK: Başarılı Öğrenciler 3 Yılda Üniversiteyi Bitirebilecek
3
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
4
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
5
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
6
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
7
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam