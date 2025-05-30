Erciyes Dağı Zirvesine Mayıs Ayında Kar Yağdı

Erciyes Dağı'nda Mayıs Sürprizi: Kar Yağışı

Erciyes Dağı zirvesinde, Mayıs ayına özel bir hava durumu yaşandı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde, gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Gece boyunca süren bu etki, sabah saatleriyle birlikte bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla birlikte net bir şekilde gözler önüne serildi ve odak noktası zirvedeki kar oldu. Bu beklenmedik hava durumu, kayak severleri oldukça memnun etti.

Erciyes Kayak Merkezi, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon olmayı sürdürüyor. Lojistik ve doğal güzellikleri ile her zaman tercih edilen bir bölge haline gelen Erciyes, bu son kar yağışı ile kayak sezonunu uzatmış gibi görünüyor.

Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.