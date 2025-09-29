Erciyes Kayak Merkezi'nde Kurtarma Ekipleri Tatbikatlarla Yeni Sezona Hazırlanıyor

ERGÜN HAKTANIYAN

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes, yeni kayak sezonuna çok yönlü tatbikat ve hazırlık çalışmalarıyla giriyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde görevli ekipler, yaklaşan sezonda yaşanabilecek olaylara karşı hazır olma çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri; teleferikte mahsur kalma, kaybolma, kayak yaparken yaralanma ve yangın gibi vakalara müdahale etmek için 7 gün 24 saat teyakkuzda bulunuyor.

Tatbikatlar, ekiplerin olaylara hızlı müdahale etmesini sağlarken, uygulamalı eğitimler sayesinde olası eksiklikler tespit edilip gideriliyor.

Elcuman'ın değerlendirmesi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman: "İşte biz bu kapsamda mekanik tesislerimizi, pistlerimizi, güvenliği sağlıyoruz. Çeşitli bakım onarım çalışmaları yapıyoruz ama aynı zamanda tatbikat da yapıyoruz. Bizim her sene gelenekselleşmiş tatbikatlarımız vardır. Mahsur kalma durumunda misafirlerimizi en kısa ve en güvenli şekilde nasıl mekanik tesislerimizden hızlıca güvenli bölgeye aktaracağımızla ilgili tatbikatlarımız oluyor."

Elcuman: "Allah esirgesin, biliyorsunuz bir yangın olayı yaşadık. Allah bir daha göstermesin memleketimize. Erciyes, kış turizminde bünyesinde itfaiye müfrezesi barındıran tek dağ. Şimdi yeni araçlarla bunu daha da güçlendiriyoruz. Allah esirgesin olası bir olayda çok hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Burada AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri var. Yine Sağlık Bakanlığımızın sağlık merkezi var. Onlar olay yaşandığında müdahaleyi yapıyor. Bu hizmetler ücretsiz. Olası bir kazada, herhangi bir yaralanmada derhal bizim arkadaşlarımız intikal ediyor. Güvenli bir şekilde yaralılarımızı önce sağlık ocağımıza, oradan da gerektiği takdirde şehirdeki tam donanımlı hastanelerimize iletiyorlar. Çok şükür Erciyes İtfaiyesi, sağlık ekipleri, Erciyes AŞ ekibi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin donanımlı ekibi hizmet vermeye devam ediyor."

Elcuman, her yıl dağda yaşanan olayların özetinin çıkarıldığını ve kazaların artmak yerine yatay ya da azalan bir seyir izlediğinin görüldüğünü belirterek bunun kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri, yaklaşan kayak sezonu öncesi yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı tatbikatlarını sürdürüyor. Arama kurtarma, jandarma ve itfaiye ekipleri, her an göreve çıkacak şekilde eğitimlerine devam ediyor.