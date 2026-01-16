Erciyes'te Sömestir Hareketliliği: Etkinlikler, Gece Kayağı ve Rezervasyon Çağrısı

Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'te sömestirde etkinlikler ve gece kayağı düzenleneceğini, otellerin doluya yakın geçireceğini belirterek misafirleri davet etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:27
Erciyes'te sömestir hareketliliği

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sömestir tatilinde Erciyes'te farklı etkinliklerin düzenleneceğini duyurdu. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, kış sezonunda misafir yoğunluğu ve etkinlik programlarıyla dikkat çekiyor.

Etkinlikler ve rezervasyon uyarısı

Akşehirlioğlu, kayakseverleri Erciyes’e davet ederek, "Bugün sömestir tatilinin ilk günü ve yavrularımızın karnelerini aldılar. "Şimdi tam Erciyes zamanı" dediğimiz zamana geldik. Muhteşem ve bembeyaz bir Erciyes var. Bütün beyaz zeminseverleri Erciyes’e bekliyoruz. Yavrularımıza en güzel karne hediyesinin Erciyes olacağını düşünüyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından birçok misafirimiz sömestir için Erciyes’i tercih ediyor. Yapılan rezervasyonlarda talep mutluluk verici. Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyorlar ama sömestirde doluya yakın geçireceğimizi tahmin ediyorum. Bu nedenle rezervasyon yaptırmak isteyenlerin acele etmesini istiyoruz"

Gece kayağı, konaklama ve çevre turizm

Akşehirlioğlu ayrıca merkezde planlanan etkinlikleri ve ulaşım avantajlarını şöyle anlattı: "15 gün boyunca sömestirda her yıl klasik hale gelen gece kayağımız yine yapılacak. Sabah başlayan kayak keyfi akşam 9’lara kadar devam edilebilecek. Gelen misafirlerimiz doya doya kayak keyfi yaşayacaklar. Burada herkes hazır. Otellerimizde etkinlikler hazırlandı. Kayseri’ye gelenler kolay ulaşımı bulacaklar. Havaalanından 25 dakika mesafede Erciyes’e gelmeyi, buradan sonrada isterlerse 2027 Kültür Başkentine aday olan Kayseri’mizde gezme imkanı bulacaklar. Muhteşem lezzetlerimizi tatma imkanı bulacaklar. Hemen yanı başımızdaki Kapadokya’yı gezme imkanı bulacaklar. Sömestirde Erciyes’te olanlar çok şanslı olacaklar diyebiliriz. Birkaç turizmi bir arada yaşayacaklar. Bu eğlenceye tüm misafirlerimizi davet ediyoruz"

Not: Erciyes'te sömestir dönemi için rezervasyon yaptırmak isteyenlerin erken davranması öneriliyor; otellerin doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

