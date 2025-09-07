DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

Erdek'te Devrilen Direkten Türk Bayrağını Alan Çocuklar, Atatürk Büstüne Astı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen direkteki Türk bayrağını alan çocuklar, bayrağı okulun Atatürk büstüne asarak korudu. O anlar güvenlik kamerasında kayıtlı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 01:04
Erdek'te Devrilen Direkten Türk Bayrağını Alan Çocuklar, Atatürk Büstüne Astı

Erdek'te Devrilen Direkten Türk Bayrağını Alan Çocuklar, Atatürk Büstüne Astı

Şiddetli rüzgarın devirdiği direkten bayrağı kurtaran öğrenciler, duygulandırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Erdek Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan bayrak direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Direkteki Türk bayrağını yerde gören çocuklar, direği kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca bayrağı direkten çözerek okul bahçesindeki Atatürk büstüne astı.

Çocukların direği kaldırmaya çalıştığı ve bayrağı Atatürk büstüne astığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen görevliler, direğin devrilmesiyle ilgili inceleme yaptı.

Güvenlik kamerasını inceleyen okul yetkilileri, çocuklara Türk bayrağı hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi
2
Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti
3
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Bolu'da Akredite Derneklere Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi
6
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın
7
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı