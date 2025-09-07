Erdek'te Devrilen Direkten Türk Bayrağını Alan Çocuklar, Atatürk Büstüne Astı
Şiddetli rüzgarın devirdiği direkten bayrağı kurtaran öğrenciler, duygulandırdı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Erdek Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan bayrak direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Direkteki Türk bayrağını yerde gören çocuklar, direği kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca bayrağı direkten çözerek okul bahçesindeki Atatürk büstüne astı.
Çocukların direği kaldırmaya çalıştığı ve bayrağı Atatürk büstüne astığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen görevliler, direğin devrilmesiyle ilgili inceleme yaptı.
Güvenlik kamerasını inceleyen okul yetkilileri, çocuklara Türk bayrağı hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti.