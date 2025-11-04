Erdemli'de muadil ilaç kavgası: Yaşlı adama sopalı saldırı kamerada

Erdemli'de muadil ilaç tartışmasıyla başlayan şiddet anları kamerada

76 yaşındaki babaya uygulanan kötü muamele sonrası olay büyüdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, muadil ilaç tartışmasında yaşanan arbede yeni güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Olay, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde, Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki bir eczanede meydana geldi.

İddiaya göre, 16 Ekim'de, muadil ilaç nedeniyle babasına kötü muamele yapıldığını söyleyen İsmail Topak (44), eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla darp etti; bıçakla da üzerine yürüdü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay güçlükle sonlandırıldı, şikayet üzerine Topak gözaltına alınıp tutuklandı.

Olayın ilk ayağına ait olduğu belirtilen 15 Ekim tarihli görüntülerde ise eczaneye gelen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak'ın, eczacı kalfası tarafından itildiği ve dışarıya düşürüldüğü anlar yer alıyor. Aile, bu kayıtları paylaşıp, asıl mağdurun kendileri olduğunu vurguladı.

Ailenin talepleri: "Ya çocuğumuz serbest kalsın ya da eczacı da yargılansın"

Olayda darp edildiğini söyleyen Zeynel Abidin Topak (76), olayı şöyle anlattı: "Doktora gittikten sonra eczaneye giderek ilaçlarımızı aldık. 1 ay sonra tekrar doktora kontrole gittik. Kontrole gittiğimizde doktor, 'Amca sana muadil ilaç vermişler, bunu değiştir' dedi. Ben de 15 Ekim'de ilacı değiştirmek için eczaneye gittim. Arif Fidan vardı, bana bu ilacı neden verdiniz diye sorduğumda hakaret etti... Birden ayağa kalkıp beni darp edip dışarıya attı. Halen vücudumda ağrılar devam ediyor. 76 yaşında kalp, şeker ve tansiyon hastası bir adamım. Orada belki ölebilirdim."

Ailenin diğer ferdi Ayşen Topak (68), Konya'da yaşayan oğullarının olayı duyup Mersin'e geldiğini belirterek, "Kim yapmaz ki babasına böyle yapılırsa" dedi ve "Benim çocuğum cezaevinden çıksın" diye gözyaşlarıyla talepte bulundu.

Eczane çalışanının ifadesi

Saldırıya maruz kaldığını söyleyen eczane çalışanı Arif Fidan, olay günü yaşananlara ilişkin basına yaptığı açıklamada, darp iddialarına değinmeden, olayları daha sade anlatımlarla aktardı. Fidan, "Hasta eczaneye geldi ve elindeki poşetten 3 ilacı çıkardı. Ben yardımcı olmaya çalıştım... Reçete yaklaşık 1.5 ay önce yazılmış. Ben bunu çözmeye çalışırken, şahıs, 'Bana neden ilacı vermiyorsun lan' dedi. Ben kendisini uyardım, ikinci kez söyleyince 'çık dışarı' dedim. Olay bundan ibaret. Bu şekilde gittikten sonra sabah tekrar gelerek elindeki sopayla saldırdı. Elinde bıçak vardı. Bıçağı tuttuk zaten, tutmasaydık daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları, taraflar arasındaki iddiaların çarpıcı görüntülerini içerirken, aile ve mağdur olduğunu ileri süren yaşlı adamın açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

