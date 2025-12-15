Erdemliler: Diyarbakır’da Tefeciliğe Karşı Acil Önlem Çağrısı

Erdemliler Hareketi: Diyarbakır’da Tefeciliğe Karşı Acil Önlem Çağrısı

Kaymaz: Kızıltepe operasyonu Diyarbakır için uyarıdır

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, şehrin huzuru ve toplumsal dirliği için tefecilik sorununa ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Kaymaz, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun, bölge esnafının uzun süredir yaşadığı derin yarayı ortaya koyduğunu belirtti. İnsanların ekonomik zorluklarının istismar edilmesi, fahiş faizlerle borçlandırılıp ödeyemeyince silahla tehdit edilerek çek ve senet imzalatılmasının yalnızca adli bir mesele olmadığını ifade etti.

Kaymaz, bu suçların toplum düzenine, aile huzuruna ve esnafın onuruna ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, Emniyet teşkilatının kararlı operasyonunun yapının çökertilmesinde rahatlama sağladığını kaydetti.

"Benzer tabloyu maalesef Diyarbakır’da da yaşıyoruz. Özellikle ekonomik kırılganlığın arttığı dönemlerde tefecilerin cesaret bulduğu, aileleri borç bataklığına sürüklediği, birçok esnafın işini kaybettiği, hatta kimi zaman yuvaların dağıldığı olaylara hep birlikte şahit oluyoruz," dedi.

Kaymaz, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürünün şehrin güveni, huzuru ve toplumsal dirliği için gösterdiği hassasiyete şahit olduklarını belirterek, "Diyarbakır’ın her meselesine olduğu gibi bu konuya da aynı ciddiyetle yaklaşacaklarından hiçbir kuşkumuz yoktur" ifadelerini kullandı.

Dernek temsilcisi, tefecilikle mücadele çalışmalarının titizlikle sürdüğünü bildiklerini ancak sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini yineledi. Kaymaz, devletin ve emniyet birimlerinin tüm kararlılığıyla bu yapıların mercek altına alınmasını ve Diyarbakır’da da kapsamlı, sonuç alıcı operasyonların hayata geçirilmesini talep etti.

"Bir ailenin daha canı yanmasın, bir esnaf daha ocağını kaybetmesin, şehrimizin huzur iklimine gölge düşmesin istiyoruz. Tefecilik sadece bir ekonomik suç değildir; toplumsal dokuyu, güven duygusunu ve şehirdeki adalet terazisini bozan bir tehdittir," diye konuştu.

Kaymaz, Kızıltepe’deki operasyonun devletin kararlılığını gösterdiğini belirterek, aynı kararlılığın Diyarbakır’da da uygulanmasının toplumun beklentisi ve ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Allah devletimizi var etsin. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik birimlerimize ve adalet mekanizmasına sonsuz güven duyuyoruz," dedi ve tefecilik gibi karanlık yapıların tamamen tarihe karışması gerektiğini sözlerine ekledi.

