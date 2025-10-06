Erdoğan: 4 aktif sondaj ve 2 sismik ile dünyada 5'inciyiz, hedef 4'üncülük

Erdoğan: 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 5'inciyiz, hedef 4'üncülük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin deniz arama ve sondaj çalışmalarındaki güncel durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz."

Açıklamada, 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisi ile elde edilen mevcut sıralama ile yeni gemilerin envantere girmesiyle dördüncülük hedefi öne çıkarıldı.