Erdoğan: 4 aktif sondaj ve 2 sismik ile dünyada 5'inciyiz, hedef 4'üncülük

Erdoğan, Türkiye'nin 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 5'inci sırada olduğunu, yeni gemilerle 4'üncülüğe yükseleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin deniz arama ve sondaj çalışmalarındaki güncel durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz."

Açıklamada, 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisi ile elde edilen mevcut sıralama ile yeni gemilerin envantere girmesiyle dördüncülük hedefi öne çıkarıldı.

