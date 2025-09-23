Erdoğan: 7 Ekim Bahane Edilerek Yürütülen İşgal ve Soykırım Politikası

Cumhurbaşkanı'nın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada konuya ilişkin net bir değerlendirme yaptı ve kullandığı ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu, terörle mücadele değildir. Bu, 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgaldir, tehcir, sürgün, soykırım daha doğrusu bir toplu kıyım politikasıdır"

Erdoğan'ın sözleri, 7 Ekim referansıyla yürütülen uygulamaları işgal, tehcir, sürgün ve soykırım gibi ağır tanımlarla nitelendiriyor. Açıklama, kullanılan dil ve vurgulanan kavramlarla kamuoyunda geniş bir tartışma alanı oluşturabilecek nitelikte.