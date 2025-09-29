Erdoğan: 80. Genel Kurul'da Filistin Davası Öne Çıktı

Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 80. Genel Kurul gündeminde Filistin davasının belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Erdoğan, konuşmasında İsrail'in engelleme çabalarına rağmen konunun uluslararası platformda öne çıktığını ifade etti.

Erdoğan'ın değerlendirmesi, Genel Kurul oturumlarının Filistin meselesine önemli ölçüde odaklandığını gösterdiğini belirtiyor. Açıklamada, diplomasi ve insani yardım çabalarının artırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Analistler için bu sözler, küresel kamuoyunun Filistin yaklaşımının ve uluslararası örgütlerin konuyla ilgili hassasiyetinin sürdüğüne işaret ediyor. Erdoğan'ın mesajı, Filistin davasının uluslararası siyasi gündemdeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.