Erdoğan, 92 Yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile Beştepe'de bir araya gelerek sohbet etti; Taş'ın festival görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:39
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir araya geldi.

Program, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi.

Konseri izleyen Erdoğan, program sonunda 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Taş ile bir süre sohbet etti.

Şefika Taş'ın, geçen günlerde Erzurum Kültür Yolu Festivali'ndeki Kadın Kahramanlar Sergisi'ni gezdiği ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andığı anları gösteren video sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

