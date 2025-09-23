Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Costa ile New York'ta Görüştü

BM 80. Genel Kurulu kapsamında ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Görüşme, iki liderin karşılıklı temas trafiğinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin resmi ayrıntılar ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yetkililer tarafından izlendi. Erdoğan'ın New York programı, Genel Kurul çalışmalarıyla paralel olarak devam ediyor.