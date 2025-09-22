Erdoğan: ABD ile Savunma Sanayi İşbirliğindeki Kısıtlamalar Hemen Kaldırılmalı

Erdoğan, ABD ile savunma sanayi işbirliğinin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:03
Erdoğan: ABD ile Savunma Sanayi İşbirliğindeki Kısıtlamalar Hemen Kaldırılmalı

Erdoğan: ABD ile Savunma Sanayi İşbirliğindeki Kısıtlamalar Hemen Kaldırılmalı

Erdoğan'dan müttefiklik ruhu vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

"(ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım"

Erdoğan'ın sözleri, işbirliğinin etkin ve karşılıklı güvene dayanan bir zeminde ilerlemesi gerektiği mesajını içeriyor. Bu açıklama, savunma sanayi alanındaki ilişkilerdeki kısıtlamaların giderilmesine yönelik beklentiyi öne çıkarıyor.

Öne çıkan nokta: Cumhurbaşkanı, işbirliğinin müttefiklik ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı ve kısıtlamaların hızla kaldırılması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Erdoğan'ın Newsweek Makalesi 'Dünya Beşten Büyüktür' ve BM Reformunu Vurguluyor
2
Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı
3
İsrail Gazze'deki Ana Sağlık Merkezlerini Hedef Aldı
4
İsrail'e destek veren Antalyasporlu futbolcu gözaltına alındı
5
Suudi Arabistan-DSÖ Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin Anlaşma İmzaladı
6
Kartalkaya Otel Yangını Davası Yarın Devam Edecek
7
Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Finalistler Açıklandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta