Erdoğan: ABD ile Savunma Sanayi İşbirliğindeki Kısıtlamalar Hemen Kaldırılmalı

Erdoğan'dan müttefiklik ruhu vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

"(ABD ile) Savunma sanayi işbirliğimizin müttefiklik ruhuna uygun şekilde engel ve kısıtlamalardan bir an evvel kurtarılması lazım"

Erdoğan'ın sözleri, işbirliğinin etkin ve karşılıklı güvene dayanan bir zeminde ilerlemesi gerektiği mesajını içeriyor. Bu açıklama, savunma sanayi alanındaki ilişkilerdeki kısıtlamaların giderilmesine yönelik beklentiyi öne çıkarıyor.

Öne çıkan nokta: Cumhurbaşkanı, işbirliğinin müttefiklik ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı ve kısıtlamaların hızla kaldırılması çağrısında bulundu.