Erdoğan ABD temaslarını tamamlayıp yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için gittiği ABD temaslarını tamamlayıp saat 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi; yüksek düzeyde isimler karşıladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 08:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

İniş ve karşılanma

Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılandı.

Heyette kimler vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'a gelen heyette; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

