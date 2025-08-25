Erdoğan Ahlat Programı: Etkinlik, Selçuklu Kabristanı ve Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki program çerçevesinde bir dizi etkinliğe katılacak ve resmi temaslarda bulunacak.
Program Akışı
Ahlat Mesire Alanında düzenlenecek Ahlat Etkinlik Alanı Programına katılacak.
Programın ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanını ziyaret edecek.
Gün sonunda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Yer ve saat bilgisi: (Bitlis/13.00/14.00/16.00)