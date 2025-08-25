Erdoğan Ahlat Programı: Etkinlik, Selçuklu Kabristanı ve Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat programında Ahlat Etkinlik Alanı'na katılacak, Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek ve Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.