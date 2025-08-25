DOLAR
40,93 0,37%
EURO
47,85 0,44%
ALTIN
4.434,5 -0,06%
BITCOIN
4.645.275,67 -0,74%

Erdoğan Ahlat Programı: Etkinlik, Selçuklu Kabristanı ve Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat programında Ahlat Etkinlik Alanı'na katılacak, Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek ve Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 02:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 02:08
Erdoğan Ahlat Programı: Etkinlik, Selçuklu Kabristanı ve Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki program çerçevesinde bir dizi etkinliğe katılacak ve resmi temaslarda bulunacak.

Program Akışı

Ahlat Mesire Alanında düzenlenecek Ahlat Etkinlik Alanı Programına katılacak.

Programın ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanıziyaret edecek.

Gün sonunda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Yer ve saat bilgisi: (Bitlis/13.00/14.00/16.00)

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Kağızman'da traktörle çarpışma: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
2
Erdoğan Ahlat Programı: Etkinlik, Selçuklu Kabristanı ve Kabine Toplantısı
3
Aydın Çine'de Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Ölü, 1 Çocuk Yaralı
4
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Gazze'ye 23,6 Milyon Dolar Ek Yardım
5
Gökçeada'da Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Kars'ın Sarıkamış'ta Yangın: 1 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
7
DMAX'te 'Gümrük Muhafaza Türkiye' 23 Eylül'de Başlıyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı