Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Konuştu: Türkiye Yüzyılına Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partisinin 24 yıllık geçmişine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna değindi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:05
Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Konuştu: Türkiye Yüzyılına Vurgu

Erdoğan: "AK Parti Sürekli Yenilenen Bir Yapıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır, kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür." dedi.

Erdoğan, konuşmasına kongrenin partilerine, ülkeye ve millete hayırlı olması dilekleriyle başladı. Ayrıca, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatının her kademesinde emek verenlere şükranlarını sundu. "Merhum Mehmet Akif İnan'ın 'Kim demiş her şeyin sonudur ölüm, destanlar yayılır mezarlarımızdan' ifadesinin şahıslarında vücut bulduğu tüm dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum." dedi.

Bizi Birleştiren Değerler

Erdoğan, konuşmasında Dede Korkut'tan alıntılar yaparak şöyle devam etti: "Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Tek devletimiz Türkiyemizdir, tek bayrağımız ay yıldızlı al bayrağımızdır." Erdoğan, Türk milletinin kutsal vatan topraklarına olan bağlılığını vurguladı.

Kongreyi Yeni Bir Kilometre Taşı Olarak Görüyoruz

“Kongreyi yeni bir kilometre taşı olarak görüyoruz” diyen Erdoğan, mevcut şartların geçici olduğunu ve gelecek için umut dolu olduklarını ifade etti. Sözlerine, "Yüreği karartmamamız ve halisane niyetleri bozmamamız gerekiyor." şeklinde devam etti.

AK Parti'nin Dinamik Yapısı

Erdoğan, 8. Olağan Kongre sürecinde il başkanlarının dörtte üçünün ve ilçe başkanlarının üçte ikisinin değiştiğini belirterek, partinin politikalarının dinamik olduğunu vurguladı. "Hedefimiz, Türkiye'yi 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmak." dedi ve gençlerle yönetimi bir araya getirme çabalarının önemini vurguladı.

Gönül Kazanarak İktidardayız

Erdoğan, iktidarlarının ardındaki gücün halkın gönlünde yattığını belirterek, "Gençler, biz sadece seçimleri kazanarak değil, asıl gönülleri kazanarak 22 yıldır iktidardayız." ifadesini kullandı. Hanelerden önce gönüllere girdiklerini belirtti.

Bu noktada, AK Parti'nin güçlü kökleri ve geçmişteki liderlerin hizmet anlayışlarının altını çizen Erdoğan, parti olarak kararlılıkla hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

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